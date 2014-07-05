مونشينجلادباخ يضم هازارد من تشيلسي الإنجليزي

أعلن نادي بوروسيا مونشينجلادباخ الألماني لكرة القدم اليوم السبت عن ضم اللاعب ثورجان هازارد ، الشقيق الأصغر للاعب البلجيكي الدولي إدين هازارد، على سبيل الإعارة من تشيلسي الإنجليزي.

وقال ماكس إبيرل مدير الكرة في جلادباخ بموقع النادي على الإنترنت : "لاشك أن ثورجان موهبة واعدة، وبوسعه اللعب في أكثر من مركز في خط الهجوم. ونحن سعداء لأنه قرر أن يأخذ خطوته التالية في مشواره الرياضي مع بوروسيا مونشينجلادباخ".

ومن المقرر ان يلعب المهاجم الشاب /21 عاما/ موسم 2014/2015 بأكمله ضمن صفوف مونشينجلادباخ. وكان هازارد انضم إلى تشيلسي قادما من لانس الفرنسي عام 2012 ، ولكنه لعب على سبيل الإعارة مع نادي زولته فاريجيم البلجيكي في الموسم الماضي حيث سجل 14 هدفا في 39 مباراة لعبها مع الفريق بمسابقة الدوري.

