إصابة نيمار.. تضرب أحلام البرازيليين في مقتل

تم إيقاف البرازيلي نيمار بنجاح، بعد تعرضه إلى كسر في العمود الفقري أجبر نيمار على توقف مسيرته بالمونديال عند الدور ربع النهائي، ويوجه ضربة قاصمة لأحلام البرازيليين في تحقيق اللقب.



في مباريات البرازيل الخمس في المونديال، لم يخيب نيمار آمال أصحاب الضيافة، وكان نجم السليساو الأول بالأرقام. نيمار شارك أساسياً في المواجهات الخمس بمجموع دقائق بلغ أربعمائة وسبعاً وخمسين دقيقة، سجل أربعة أهداف، وصنع هدفاً واحداً.



نجم البرازيل الأول صوب ثماني عشرة تسديدة، ثلاث عشرة منها بين الخشبات الثلاث وخمس بعيداً عن المرمى، ومرر مائةً وسبعاً وثلاثين تمريرة ناجحة من إجمالي مائتين وثماني عشرة تمريرة الى زملائه، بنسبة نجاح وصلت إلى ثلاثة وستين في المائة.



ست عشرة تمريرة من نيمار كانت داخل منطقة جزاء الخصم، ونجح في اختراق الدفاع المنافس والتوغل داخل منطقة الجزاء أربع مرات، وقُطعت منه الكرات في اثنتين وستين مناسبة.



في خمس مباريات، قطع نيمار مسافة تقارب خمسين كيلو متراً، بمعدل عشرة كيلومترات في المباراة الواحدة، وأقصى سرعة له بلغت اثنين وثلاثين كيلومتراً في الساعة.



على الصعيد الدفاعي، نجح نيمار في استرجاع ست عشرة كرة من الخصم، مع ثلاث وخمسين انزلاقة، ثلاث وعشرون منها تمت بنجاح.



نيمار ارتكب ثمانية أخطاء طيلة البطولة، وحصل على بطاقة صفراء واحدة أمام كرواتيا في أولى مباريات المونديال، ووقع ثلاث مرات في مصيدة التسلل.