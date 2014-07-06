الحارس كرول: قمت بما يجب للفوز على كوستاريكا

أكد تيم كرول حارس مرمى المنتخب الهولندي أنه لم يقم بأكثر من عمله عندما شارك في الثواني الأخيرة من الوقت الإضافي مع منتخب بلاده ليتصدى بعدها لضربتي جزاء من المنتخب الكوستاريكي ويقود بلاده للتأهل إلى قبل نهائي بطولة كأس العالم الحالية بالبرازيل.

وكان لويس فان جال مدرب هولندا دفع بكرول (26 عاما) حارس مرمى نيوكاسل الإنجليزي على أمل أن يكون الحارس الاحتياطي في المنتخب البرتقالي أفضل من زميله الأساسي ياسبر سيليسين في ضربات الجزاء.

وكان كرول على علم بخطة فان جال من قبل مباراة دور الثمانية أمام كوستاريكا، ولكن سيليسين لم يكن على علم بها.

وقال كرول الذي أنقذ ضربتي جزاء من اللاعبين الكوستاريكيين برايان رويز ومايكل أومانا لتفوز هولندا 4/3 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالمباراة بالتعادل السلبي: "إنه ليس أمرا طبيعيا. فطالما ظللت متعادلا من دون أهداف، فإنك تعلم أنك لديك الفرصة للمشاركة، ولذلك عليك أن تظل مستعدا دائما".

وأضاف كرول: "قمت بما عليّ فعله وحسب. ولكن أن يسير الأمر بهذه الطريقة، فهذا أشبه بتحقق حلم صبياني".

وتابع: "شاهدنا ضربات الجزاء التي لعبتها كوستاريكا أمام اليونان، ولكنها كانت مختلفة تماما. فالسر وراء نجاحي هو الوقوف ثابتا لأطول فترة ممكنة. ولكنني علي أن أقول إننا يجب أن نشكر ياسبر سيليسين على الفوز. فهو من أبقى على تماسكنا حتى وصلنا إلى ضربات الجزاء في المقام الأول".

وأرجأ فان جال هذا التغيير حتى اللحظات الأخيرة، حيث بدأت مشاركة كرول في المباراة خلال الوقت المحتسب بدلا من الضائع في الشوط الإضافي الثاني.

ولكن فان جال أكد أنه وجهازه الفني كانوا على دراية تامة بالوقت.

وقال المدرب الهولندي: "كنا نعرف أننا علينا أن ندفع به قبل نهاية المباراة، وكنا طلبنا التغيير بالفعل. لذا فقد كنا مطمئنين، وإن كنت لم أتوقع أن يحتسب الحكم وقتا قصيرا لهذه الدرجة بدلا للوقت الضائع".

ولم يفاجئ هذا التغيير سيليسين فحسب وإنما باقي لاعبي المنتخب الهولندي أيضا الذين لم يعلموا شيئا عن خطة مدربهم.

وقال المصاب نايجل دي يونغ: "إننا جميعا نمثل فريقا واحدا، وهذا هو كل ما يهم فيما يتعلق بياسبر".

وأضاف: "لقد أدى تيم عملا رائعا. لا أدري إن كان كل ذلك مخططا له سلفا، فقد كان يمكن للأمور أن تسوء ولكنه في النهاية كان قرارا رائعا".

أما المهاجم كلاس-يان هونتيلار الذي شارك في المباراة بداية من الوقت الإضافي هو الآخر فقال: "لا أعرف ما هو السر وراء مشاركة تيم بهذه الطريقة. ولكن المهم هو أنه اختار الركن الصحيح. لم أكن أعرف بهذا الأمر".

بينما اعترف سيليسين بشعوره "بالإحباط في البداية" بسبب تغييره ولكنه تحدث بعدها إلى اللاعبين قبل ضربات الجزاء قائلا: "لدي مشاعر مختلطة بالتأكيد، ولكننا نحقق النجاح كفريق واحد".

أما أريين روبين الذي سجل ضربة جزاء لهولندا إلى جانب زملائه روبين فان بيرسي وويسلي شنايدر وديرك كويت فقد قال بعد الفوز: "كان الدفع بتيم أمرا جنونيا، ولكننا آمنا به. هذا مثال آخر على أننا نحقق هذا النجاح معا".