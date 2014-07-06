الرئيس الكولومبي يطالب بقاء بيكرمان مدرباً للمنتخب

شكر خوان مانويل سانتوس رئيس كولومبيا لاعبي منتخب بلاده على أدائهم القوي في كأس العالم بالبرازيل، وطلب من اتحاد كرة القدم إبقاء المدرب الأرجنتيني خوسيه بيكرمان في منصبه.

وارتدى سانتوس، الذي أعيد انتخابه رئيساً في 15 يونيو الماضي، القميص الأصفر للمنتخب، وشكر اللاعبين والمدرب بيكرمان على التأهل إلى ربع النهائي للمرة الأولى قائلاً "أشكر اللاعبين كثيراً لأنهم قدموا كل شيء في الملعب، بشرف واحترام ولعب نظيف". وأضاف "يا له من فخر، إننا فخورون بمنتخبنا الكولومبي الوطني".

وخرجت كولومبيا من ربع النهائي بخسارتها أمام البرازيل 1-2 أمس الأول الجمعة في فورتاليزا. وطلب سانتوس، الذي تابع المباراة ضد البرازيل من المدرجات، من اتحاد كرة القدم الإبقاء على بيكرمان في عمله.

وكان بيكرمان (64 عاما) أشرف على منتخب بلاده في مونديال 2006 في ألمانيا فيما قدم الفريق الأصفر أداء رائعا نال إشادات وسائل الإعلام العالمية.