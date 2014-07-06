الفيفا محذرا سواريز: ابتعد عن التدريبات خلال الإيقاف

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من جديد أن لويس سواريز لا يستطيع التدريب مع النادي الذي يلعب له، وذلك بعد تقارير تداولها البعض قبل أيام بشأن السماح له بذلك.

وتنص عقوبة سواريز على منعه من أي نشاط رياضي متعلق بكرة القدم سواء كان ذلك من بعيد أو قريب، وهذا يعني عدم قدرته على حضور المباريات ولا التدريب ولا العمل الإداري، وهو ما نقل عن كلاوديو سولسر، مسؤول لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم حسب تصريحه لصحيفة سبورت.

لويس سواريز لا يستطيع استخدام مرافق النادي للتدرب ولو بشكل فردي حسب تفسير الصحافة الإنجليزية للعقوبة، لكن بإمكانه استخدام مرافق خاصة لا تتعلق بكرة القدم من أجل الحفاظ على لياقته، ويمنع عليه التدريب مع أي فريق كان.

يذكر أن برشلونة يقترب من التعاقد مع لويس سواريز، ويأمل النادي الكتالوني أن ينجح اعتذار اللاعب بتخفيف عقوبته على الأقل بشأن مسألة التدريبات، التي تعتبر أمراً مهماً للحفاظ على لياقة اللاعب بدنياً وذهنياً.