تمزّق عضلي يبعد دي ماريا عن كأس العالم

ذكرت تقارير إعلامية أن الجناح الأرجنتيني أنخيل دي ماريا سيغيب عن باقي منافسات بطولة كأس العالم الحالية بالبرازيل؛ نظرا لإصابته في الفخذ فيما خرج اللاعب قبل نهاية الشوط الأول أمام بلجيكا ضمن المباراة التي آلت نتيجتها للفريق الأزرق 1- صفر.

وكتبت صحيفة "أوليه" الرياضية الأرجنتينية اليومية بموقعها على الإنترنت: "أصيب دي ماريا بتهتك عضلي في ساقه اليمنى، وسيغيب عن باقي منافسات كأس العالم".

كما نقلت صحيفة "آس" الإسبانية عن مصادر من داخل اتحاد الكرة الأرجنتيني قولهم إن جناح نادي ريال مدريد الإسباني سيغيب عن مباراة الأرجنتين في الدور قبل النهائي لكأس العالم أمام هولندا، كما أنه سيغيب عن مباراة النهائي في حال تأهل بلاده إليها.