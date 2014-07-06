سكولاري: نيمار أصيب بـ"الشلل" بسبب زونيغا

كشف لويز فيليبي سكولاري، مدرب منتخب البرازيل، أن مهاجمه المصاب نيمار، تعرض للشلل، مباشرة بعد سقوطه على الأرض جراء تدخل عنيف من الكولومبي زونيغا، في المباراة التي جمعت المنتخبين الجمعة الماضية، لكن ذلك لم يستمر سوى ثوانٍ معدودة.

وصرح المدرب الحائز على كأس العالم مع منتخب بلاده بنسخة 2002م، قائلاً:" عندما سقط نيمار على الأرض، قال لزميله مارسيلو: (لا أستطيع أن أشعر بساقي)، ليطلب مارسيلو من طبيب المنتخب للدخول، في موقف أفزعنا كثيراً". وتابع:" حالة نيمار كانت صدمة كبيرة بالنسبة لنا، أعتقدنا أن الأمر أسوأ بكثير من ذلك".

وحول تأثير غياب المهاجم الماهر على منتخب بلاده في اخر مباراتين بالبطولة، أجاب:" لقد كان نيمار، أحد المفاتيح المهمة لمنتخبنا، لأنه من نوعية اللاعبين الذين يحدثون الفارق في أي مباراة.. نحن نفتقده في هذه المرحلة كثيراً، لكننا نريد أن ندخل السعادة الى قلبه بالحصول على كأس العالم".



وسيغيب نيماربسبب ذلك التدخل، عن مباراتي نصف النهائي، والمباراة التي تليها، وسيواصل ذلك لغاية 4 أسابيع، بعدما كشف طبيب المنتخب البرازيلي أن اللاعب تعرض لكسر بإحدى فقرات الظهر.

