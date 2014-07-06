شفاينشتايجر يعترف: غياب نيمار.. "مصدر قوة"

قال باستيان شفاينشتايجر لاعب وسط المانيا اليوم الأحد إنه حزين لعدم مشاركة البرازيلي نيمار في مباراة البلدين بقبل نهائي كأس العالم لكرة القدم بعد غد الثلاثاء لكنه يعتقد بأن البلد المضيف لن يتأثر مع وقوف الأمة بأكملها وراءه.





وأضاف بأن المانيا تتطلع لمباراة قمة بعد غد ضد البرازيل التي خرجت منتصرة من مواجهتهما الوحيدة في كأس العالم في نهائي 2002 لتفوز باللقب. والشيء الوحيد الذي كان يتمناه شفاينشتايجر هو أن تكون مباراة نهائية.





وقال شفاينشتايجر عن نيمار الذي أصيب في انتصار البرازيل 2-1 على كولومبيا في دور الثمانية يوم الجمعة الماضي "نشعر جميعا بالحزن لأنه لن يتمكن من اللعب."





وأضاف "يكون من الرائع دائما أن يشارك أفضل اللاعبين في أرض الملعب في المباريات الكبرى. أعتقد أن زملاءه سيتماسكون أكثر في غيابه وسيريدون الفوز بكأس العالم من أجله. سيستلهمون القوة من ذلك."





ويقول شفاينشتايجر الذي يلعب دورا مهما في تشكيلة المدرب يواخيم لوف كقائد في أرض الملعب إن البرازيل لديها الكثير من اللاعبين الجيدين لكن المانيا مستعدة لمواجهة أصحاب الأرض.





وتابع في مؤتمر صحفي "المزاج العام في فريقنا جيد جدا وكلنا تركيز. نريد الفوز."





ويعتقد شفاينشتايجر أن البرازيل التي ستكون أول منافس لالمانيا من فرق أمريكا الجنوبية ستكون صعبة المراس. وفازت المانيا في أربع مباريات حتى الآن في البطولة وتعادلت 2-2 مع غانا.





وقال "لديهم الكثير من مواطن القوة. لديهم لاعبين مميزين. أعتقد أن الفريق الذي يقوده مدرب أذكى سيفوز بالبطولة. وبالإضافة إلى ذلك تملك البرازيل ميزة الأرض والجمهور. أعتقد أن أكبر منافس سيكون خبرة مدربيهم."