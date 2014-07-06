مونديال البرازيل يفشل بكسر أرقام "أميركا 1994"

قال الاتحاد الدولي لكرة القدم إن متوسط الحضور الجماهيري في مباريات كأس العالم 2014 الآن هو ثاني أكبر حضور على الإطلاق في تاريخ النهائيات بعدما سجل 52762 مشجعا في كل مباراة متجاوزا ما تحقق في المانيا 2006 حين بلغ المتوسط 52491.



وأعلى متوسط حضور جماهيري في نهائيات كأس العالم تحقق في الولايات المتحدة عام 1994 وبلغ 68.991 شخص.



وقالت ديليا فيشر المتحدثة باسم الفيفا في إفادة صحفية يومية "نعتقد أن ذلك الرقم سيستمر لفترة بسبب السعة الكبيرة للاستادات في الولايات المتحدة."



وقبل أربع مباريات من نهاية البطولة وصل عدد المشجعين في 60 مباراة حتى الآن ثلاثة ملايين و165.692.



وحين أقيمت كأس العالم في البرازيل عام 1950 أقيمت 22 مباراة حضرها مليون و45246 مشجعا بمتوسط 47511 شخص للمباراة الواحدة وهو رقم ظل صامدا إلى أن أقيمت البطولة من 32 مباراة في انجلترا عام 1966.

