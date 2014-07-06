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ويليان يؤكد جاهزيته قبل مباراة ألمانيا

المصدر: تيريسوبوليس - فرانس برس
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أكد ويليان ، لاعب وسط المنتخب البرازيلي اليوم انه سيكون جاهزا لخوض الموقعة المرتقبة ضد المانيا الثلاثاء في الدور نصف النهائي من مونديال 2014، رغم تعرضه لإصابة خلال تمارين أمس السبت.

وأصيب لاعب وسط تشلسي الذي كان من العناصر المهمشة في المنتخب البرازيلي حتى الان لكن من المتوقع ان يكون في حسابات مباراة الثلاثاء ضد المانيا بسبب اصابة نجم المنتخب نيمار بكسر في إحدى فقرات ظهره خلال احتكاك بهرنانيس في تمارين رجال المدرب لويز فيليبي سكولاري في تيريسوبوليس.

وقال لاعب الوسط اليوم في مؤتمر صحافي: "انا في وضع رائع. تعرضت للاذى في جانبي الأيسر خلال تمارين أمس (السبت) وازعجتني الاصابة بعض الشيء لكنها ليست مهمة ولن تمنعني من خوض التمارين".

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