أطباء يعرضون على نيمار "المسكنات" مقابل لعب النهائي

عرض أطباء برازيليون على نجم بلادهم نيمار، أن يجمدوا الحالة التي يعاني منها بكسر بالفقرة الثالثة، ويضمنوا له المشاركة في النهائي بحال تجاوزت البرازيل نظيرتها ألمانيا.

ووفقاً للزميلة ليليان تنوري، موفدة قناة العربية، فإن الأطباء قالوا بإنهم سيعطون نيمار مسكنات، وانها لن تشكل أي خطر على الإصابة التي يعاني منها.

وقالت تنوري لنشرة أخبار الرياضة بقناة العربية :" قال الطبيب بأنه سيخفف مدة غياب نيمار عن الملاعب لتصل 40 يوماً" وتابعت:" لاعبوا البرازيل كانوا بحالة معنوية ممتازة، وبعثوا لزميلهم المصاب برسائل مواساة".

وتعرض نيمار للإصابة في الدقيقة 88 من مباراة بلاده أمام كولومبيا بعد تدخل عنيف من زونيغا، مدافع الضيوف، وهو الأمر الذي سيكلف نيمار الغياب لـ6 أسابيع.

