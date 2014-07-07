ألمانيا تنقسم حول مستوى أوزيل بكأس العالم

دافع مدربو المانيا في وجه الانتقادات الموجهة لمسعود أوزيل اليوم الأحد وقالوا إنهم راضون تماما عن الطريقة التي يتأقلم بها مع دوره الجديد في الفريق.

وسبق للاعب البالغ من العمر 25 عاما اللعب في قلب وسط الملعب حين لعبت المانيا بطريقة 4-2-3-1 ولفت الأنظار بعدما ساهم في أهداف رائعة ومرر كرات مميزة.



لكنه وبعد الهزائم المريرة للألمان في قبل النهائي بكأس العالم 2010 وبطولة اوروبا 2012 منحه المدرب يواكيم لوف دورا يبدو أكثر ميلا للدفاع ونقل أوزيل لطرف الملعب في طريقة 4-3-3.



ورفض هانزي فليك مساعد لوف إشارات لتراجع مستوى أوزيل في كأس العالم حين سئل عن دوره خلال مؤتمر صحفي اليوم، وقال فليك للصحفيين "ننظر لذلك بطريقة مختلفة عنكم." وأضاف "مسعود يلعب في مركز مختلف الآن عما اعتاد عليه وينفذ تكليفات مختلفة. لديه مهارات قوية جدا بالكرة وفوق كل هذا تحسن مستواه خلال البطولة."



وبينما لم يعد أوزيل يدير اللعب من مركز صانع اللعب فإنه يطلب منه الإبداع في أطراف الملعب ويغطي مساحات أكبر مما اعتاد عليه في الطريقة القديمة.

وقال فليك "نحن راضون تماما عن مسعود. إنه يجلب الكثير من الثقة مع الكرة وهو مستعد دائما للتمرير .. عليكم أن تذكروا أنه أصيب مع ارسنال ولم يكن قادرا على العودة لمستواه. لكننا راضون عنه وحين يشعر المدربون بالرضا.. فهذا هو الشيء المهم."