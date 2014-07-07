بكين تحتضن كأس السوبر بين البرازيل والأرجنتين

وافقت حكومة بكين الصينية على استضافة مباراة كأس سوبر كلاسيكو أميركا الجنوبية، بين منتخبي البرازيل والأرجنتين، في الـ11 من شهر أكتوبر المقبل، على الاستاد الأولمبي، وسط مشاركة الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار.

وكشف أحمد القرون، متعهد المباريات ووكيل أعمال اللاعبين، أن المباراة ستلعب في يوم فيفا، وبتنظيم مباشر من قبل الاتحاد الصيني لكرة القدم. وأكد القرون لـ"العربية.نت" أن الشركة المنظمة "آيروس مانجمينت"، أعدت مباراتين وديتين بين البرازيل واليابان في سنغافورة، والأرجنتين مع هونغ كونغ على ملعبها في الـ14 من نفس الشهر. وتشير الأنباء إلى أن تكلفة مباراة السوبر تجاوزت ثمانية ملايين دولار أميركي.

وقدمت البرازيل مستويات متذبذبة في الدور الأول من تصفيات كأس العالم، قبل أن تنتفض في الدور الثاني وتصل إلى نصف النهائي لمواجهة ألمانيا غداً الثلاثاء، فيما تخوض الأرجنتين مباراة حاسمة في المربع الذهبي أمام هولندا على أمل الحصول على كأس العالم 2014 للمرة الثالثة.