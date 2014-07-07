روما يضم اشلي كول رسمياً

اكد نادي روما،وصيف بطل الدوري الايطالي لكرة القدم، اليوم أن اشلي كول، الدولي الانكليزي السابق الذي حرره ناديه تشلسي، وقع على عقد معه لمدة عامين.



وذكر نادي العاصمة الايطالية على موقعه في شبكة الانترنت "حصل روما على تسجيل اللاعب اشلي كول بموجب عقد لمدة عامين ينتهي في 30 يونيو 2016".



وأوضح روما ان العقد يتضمن امكانية تجديد العقد لموسم اضافي.



وكان اشلي كول (33 عاما) يعد قبل سنوات من افضل اللاعبين في مركز الظهير الأيسر، واعلن في مايو اعتزاله اللعب دوليا فلم يشارك مع منتخب بلاده في مونديال البرازيل.



وأحرز اشلي كول مع تشلسي بطولة الدوري الانجليزي (2010) والدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" (2013)، ودوري أبطال اوروبا (2012)، وسيشارك الموسم المقبل في البطولة الاخيرة مع روما.



