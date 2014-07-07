فان مارفيك: دون شك.. روبن أفضل من ميسي

أعرب بيرت فان مارفيك، المدير الفني السابق للمنتخب الهولندي، عن غبطته للمستوى الجيد الذي يظهر عليه مواطنه أريين روبن، وأكد أن نجم بايرن ميونيخ دون شك أفضل من ليونيل ميسي، نجم الأرجنتين التي تواجه هولندا بعد غد الأربعاء في الدور قبل النهائي لمونديال البرازيل.

وقال فان مارفيك لقناة "إن أو إس" الهولندية الأحد "إنه في مستوى غير معقول. في الواقع أنا أغبط كثيرا أريين روبن الحالي". وقال فان مارفيك "لكن أريين اليوم.. يا للاختلاف" إزاء التألق اللافت للاعب بايرن ميونيخ، أحد أبرز نجوم المونديال، مضيفا "من الأفضل، ميسي أم روبن؟ أريين. ودون أي مجال للشك".

واعتمد المدير الفني لهولندا في مونديال جنوب إفريقيا 2010 في تلك النسخة من كأس العالم على روبن متعافٍ للتو من الإصابة، وفي النهائي الذي خسره الفريق بهدف أمام إسبانيا أهدر اللاعب انفرادا بإيكر كاسياس كان من الممكن أن يمنح اللقب إلى المنتخب (البرتقالي).

ويلتقي منتخبا الأرجنتين وهولندا، الأربعاء، في ساو باولو في الدور قبل النهائي لحجز مقعد في المباراة النهائية، فيما تجمع المواجهة الأخرى لهذا الدور البرازيل مع ألمانيا غداً الثلاثاء في بيلو هوريزونتي.