مستوى فريد بالمونديال يثير سخرية البرازيليين

يبدو أن نهائيات مونديال البرازيل 2014 مرت مرور الكرام أمام مهاجم "سيليساو" فريد الذي يتحضر ليكون أساسيا مجددا عندما يتواجه البلد المضيف مع نظيره الألماني، غدا الثلاثاء، في الدور نصف النهائي على "استاديو مينيراو" في بيلو هوريزونتي.

"أنا شخصيا أعتقد أن على سكولاري إشراك فريد في المباراة المقبلة. بإمكانه أن يقدم الكثير. نحن نفتقد إلى رأس حربة في المنتخب".. هذه نكتة أطلقها سائق أجرة يسخر من المجهود الذي قدمه فريد في المباريات الخمس التي شارك فيها أساسيا منذ انطلاق البطولة.

هدف واحد، القليل من الحركة، الغرق بين المدافعين: هذه هي مراهنة المدرب سكولاري على المهاجم المخضرم (30 عاما) الذي بدا كأنه شبح مهاجم في المباريات التي خاضها مع بلاده في النسخة العشرين من العرس الكروي العالمي، لكن ذلك لن يحول دون مشاركته غدا ضد الألمان، خصوصا في ظل غياب نيمار بسبب كسر في إحدى فقرات ظهره تعرض له في مباراة الدور ربع النهائي ضد كولومبيا (1-2).

بدت البرازيل في مبارياتها الخمس حتى الآن كأنها تلعب بعشرة لاعبين، ما جعل فريد عرضة للانتقادات رغم الهدف الذي سجله ضد الكاميرون في الجولة الأخيرة من الدور الأول في مباراة حسمها "سيليساو" بسهولة تامة 4-1.

ويطرح السؤال إذا كان مهاجم فلوميننزي يستحق أن يرتدي القميص رقم 9 في المنتخب البرازيلي المعروف بمهاجميه التاريخيين؟ فهو لا يحسن المراوغة، وهي صفة متلازمة مع اللاعبين البرازيليين، لا يتمتع بالحس الفني ولا يحاول حتى أن يعوض "نقصه" بالروح القتالية والاندفاع، بل يكتفي بالاختفاء عن رادار المباريات كأنه أحد المتفرجين في المدرجات.

إحصائيا، لا يمكن لأحد أن ينكر قدرته الانتهازية على تسجيل الأهداف، وهذا ما دفع ليون الفرنسي إلى التعاقد معه من عام 2005 إلى 2009، حيث سجل 34 هدفا في 88 مباراة خاضها في الدوري الفرنسي، لكن مغامرته الأوروبية انتهت عند ليون، لان أيا من فرق القارة العجوز لم يتقدم إليه للحصول على توقيعه.

في تلك الفترة، كان فريد منسيا أيضا في المنتخب الوطني مع المدرب كارلوس دونغا، ثم خلفه مانو مينيزيس، فقرر العودة إلى البرازيل للدفاع عن ألوان فلوميننزي، أحد أكبر الأندية في بلاده، ومعه توج أفضل هداف على الصعيد الوطني لعام 2012، إضافة إلى إحرازه لقب هداف دوري ريو دي جانيرو عام 2011.

عاد سكولاري إلى المنتخب البرازيلي، وقرر المغامرة مع فريد، وكان الأخير عند حسن ظن مدربه، خصوصا في كأس القارات 2013 حين قاد بلاده إلى اللقب بتسجيله 5 أهداف مشاركة مع الإسباني فرناندو توريس.

لكن هنا فريد لا يجد طريقه إلى الشباك باستثناء مرة واحدة في مباراة محسومة أصلا، وهو احتفل كثيرا بهذا الهدف، واعتبر أنه يشكل بداية تألقه في النهائيات، واعدا أيضا بألا يحلق شاربه إلا بعد الفوز باللقب العالمي من خلال تكرار الأداء الذي قدمه في كأس القارات.

لكن بعد مباراة الدور الثاني ضد تشيلي حيث احتاجت البرازيل إلى ركلات الترجيح لكي تتأهل دون أي مساهمة منه، ثم في مباراة كولومبيا اختفى أيضا.

لكن سيكون من الظلم إلقاء اللوم على فريد وحسب، لأنه يبدو أن هناك مشكلة في المنتخب البرازيلي فيما يخص تموين رأس الحربة بالكرات، لأن شيئا لم يتغير مع بديله جو الذي دخل ضد المكسيك وتشيلي دون أن يقدم شيئا يذكر، واللاعب الذي يعطي فريد أكبر عدد من الكرات هوحارس المرمى جوليو سيزار.

ما هو مؤكد أن خطة سكولاري لم تلحظ ضرورة أن تصل أو أن تمر الكرة برأس الحربة في حال اضطر الأخير للرجوع إلى الخلف من أجل الحصول عليها، وما يصل إلى مهاجم فلوميننيزي من كرات ليس مشابها على الإطلاق للكرات التي كانت تصل إلى مهاجمين آخرين تركوا بصمتهم في "سيليساو" مثل رونالدو، روماريو، جايرزينيو، كاريكا وغيرهم.

لكن مباراة الدور نصف النهائي ضد ألمانيا قد تشكل الفارق بالنسبة لهذا اللاعب في ظل غياب "محتكر" الكرة نيمار، خصوصا أنه يلعب في بيلو هوريزونتي، عاصمة ولاية ميناس جيريه، مسقط رأسه وحيث بدأ مسيرته الكروية مع اميريكا مينيراو ثم كروزير (فريقان من نفس الولاية).