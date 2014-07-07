وفاة دي ستيفانو أسطورة ريال مدريد السابق

قال نادي ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا، اليوم الاثنين، إن أسطورته السابق ألفريدو دي ستيفانو توفي عن 88 عاما في مستشفى بمدينة مدريد بعد يومين من معاناته من أزمة قلبية.

ونقل دي ستيفانو المولود في الأرجنتين - والذي قاد ريال للهيمنة على الألقاب في خمسينات القرن الماضي - إلى وحدة العناية المركزة في مستشفى جريجوريو مارانون في مدريد يوم السبت الماضي.

وقالت مصادر طبية يوم السبت، إن دي ستيفانو - الذي يعد من أبرز لاعبي كرة القدم على مدار تاريخها - عانى من توقف التنفس لمدة 18 دقيقة.

وقال ريال إن دي ستيفانو توفي في المستشفى الساعة 1515 بتوقيت غرينتش، اليوم الاثنين. وانضم دي ستيفانو الذي اشتهر باسم "السهم الأشقر" إلى ريال في 1953، ونال الجنسية الإسبانية بعدها بثلاثة أعوام.

وكان دي ستيفانو من أبرز لاعبي ريال عندما أحرز النادي الإسباني خمسة ألقاب متتالية لكأس أوروبا في الفترة بين 1956 و1960.

وعانى دي ستيفانو من العديد من المشكلات الصحية في السنوات الأخيرة، وكان يجلس كثيرا على كرسي متحرك. وتم تركيب جهاز لتنظيم ضربات القلب لدى ستيفانو في 2005 عقب جراحة في القلب.