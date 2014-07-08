التاريخ يقف بجانب البرازيل ضد ألمانيا



انتظرت جماهير البرازيل والمانيا حتى الخامس من مايو لعام 1963م لتشاهد أول مباراة رسمية بين السيليساو والمنشافت، وتقدمت ألمانيا انذاك بهدف في الشوط الاول على حامل اللقب العالمي الا ان هدفين من كوتينو وبيليه قلبا الاوضاع في الشوط الثاني ومنحا البرازيل اول انتصار.



وتكرر الموعد بعدها بعامين وفازت البرازيل بهدفين وكرر بيليه هز الشباك، لكن الفوز الألماني الأول جاء بعد ذلك الموعد بـ3 أعوام، وتحديداً في 1968م بهدفين لهدف، وانتهى العقد السابع من القرن الماضي بتعادل الفريقين بهدفين لكلاً منهما.



وفي السبعينات، تجددت المواجهات بين الطرفين، فازت البرازيل أولاً في برلين وتعادلا في 1977م في ريو دي جانيرو، وخسرت المانيا في هامبورغ عام 1978م.

وتابعت البرازيل سلسلة انتصاراتها مطلع الثمانينات برباعية في كاس موندياليتو بعاصمة الاوروغواي وانتظرت المانيا حتى عام 1986م لتسجل ثاني انتصار لها بهدفين من بريغل وكلاوس الوفس في فرانكفورت قبل ثلاثة اشهر من مونديال لمكسيك،وتعادلا في عام 1987م بهدف لكل منهما في عاصمة البرازيل.

واستعادت استعادت البرازيل نغمة الانتصارات في مطلع التسعينات بالفوز وديا في عام 1992م وردت المانشافت بثالث فوز لها بعدها بعام واحد.

وكان أول لقاء بينهما في إطار مسابقات فيفا، قد أقيم عام 1999م وحسمته البرازيل برباعية في كاس القارات بالمكسيك..



المواجهة الاولى بينهما في كأس العالم كانت في يوكوهاما باليابان في المباراة النهائية في يونيو 2002م وقاد هدفا رونالدو بلاده للتتويج، وتكرر الفوز البرازيلي في كاس القارات 2005م بثلاثة لاثنين في ليلة تألق بها المهاجم الغائب أدريانو، محرزاً ثنائية للبرازيل، فيما كانت اخر مباراة ودية في عام 2011م وحسمتها المانيا بذات النتيجة التي خسرت بها لقاء بطولة القارات.

وإجمالا التقى الفريقان في 21 مرة وانتصرت البرازيل في 12 منها مقابل 4 لألمانيا وخمسة تعادلات، وكان أكبر فوزللسامبا برباعية في مناسبتين، وتتفوق كذلك بالحصيلة الهجومية بعد ان سجل لاعبوها 39 هدفا مقابل اربعة وعشرين هدفا في شباكهم.