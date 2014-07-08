تياغو سيلفا لـ"زونيغا": لاتكذب.. أعرف مافعلته بنيمار



لا تزال‭ ‬البرازيل تشعر بمرارة بسبب العرقلة التي أنهت مشوار نيمار في كأس العالم لكرة القدم لكنها تأمل في ان يساهم غياب مهاجمها الموهوب في اثارة الهام باقي أفراد المنتخب عند مواجهة المانيا في الدور قبل النهائي اليوم الثلاثاء.





وأصيب نيمار بكسر في احدى فقرات الظهر خلال المباراة التي فازت فيها البرازيل 2-1 على كولومبيا في دور الثمانية بعدما اصطدم به المدافع خوان كاميلو زونيجا بركبته في تدخل خشن.



واعتذر المدافع الكولومبي وقال انه لم يتعمد ايذاء نيمار لكن الكثير من الجماهير البرازيلية لا تزال غاضبة بعد حرمانها من أفضل لاعبيها في مثل هذه المرحلة الحرجة من البطولة التي فاز بها منتخب بلادها خمس مرات من قبل.



وقال تياجو سيلفا قائد البرازيل والذي سيغيب أيضا عن قبل النهائي بسبب الايقاف لمباراة واحدة "في رأيي كانت هذه عرقلة جديرة بالازدراء. انا مدافع ولا يفعل المرء هذا"، وأضاف "لا مجال لوضع الركبة وراء لاعب منافس للحصول على الكرة الموجودة أمامه الا اذا كان المرء يريد ان يفعل شيئا ما."





وقال الاتحاد الدولي (الفيفا) اليوم الاثنين انه لن يتخذ أي قرار ضد زونيجا لان الحكم شاهد الواقعة واحتسب مخالفة دون ان يمنح المدافع الكولومبي انذارا.





وأشار سيلفا في مؤتمر صحفي باستاد مينيراو ان غياب نيمار سيحفز باقي لاعبي الفريق.





وقال سيلفا "قدم نيمار بالفعل ما كان يجب عليه ان يفعله والآن على باقي التشكيلة المكونة من 23 لاعبا ان تنزل أرض الملعب وتقديم المطلوب منهم ومن أجله بشكل خاص."





ونيمار هو هداف البرازيل في النهائيات الحالية بعدما سجل أربعة أهداف وساهم في تشكيل خطورة على المنافسين في كافة المباريات التي شارك فيها.