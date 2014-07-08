ديبورتيفو يقيل مدربه.. وفازكيز يرد: أنتم خونة

استغنى ديبورتيفو لاكورونيا، اليوم الثلاثاء، عن خدمات مدربه فرناندو فازكيز في خطوة دفعت الرجل الذي قادهم للعودة لدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم الموسم الماضي إلى مهاجمة مسؤولي النادي.

وقال النادي الإسباني في بيان مقتضب على موقعه على الإنترنت "قرر مجلس إدارة نادي ديبورتيفو الاستغناء عن خدمات فرناندو فازكيز كمدرب للفريق الأول".

ورد فازكيز بقوله إنه شعر بالخيانة بعدما اعتقد أنه سيبقى في منصبه للموسم المقبل بعد أن قادهم للحصول على المركز الثاني في دوري الدرجة الثانية ليحصل على بطاقة ترقي مباشرة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن مجلس الإدارة استغنى عن خدمات فازكيز بسبب تعليقات اعتبرها النادي انتقادات ضده.

وأبلغ فازكيز الصحافيين "أنا مندهش. كأن شخصا سرق رغيفا ليحصل على عقوبة السجن لخمسين عاما".

وتابع المدرب البالغ من العمر 59 عاما "خانني أشخاص كنت أعتقدهم أصدقائي"، واستطرد "حينما أبلغوني شعرت أن شخصا طعنني بخنجر".