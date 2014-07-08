رجل دين يربط خروج روسيا بـ"ترويج المثلية الجنسية"

لم يكن الخروج من دور المجموعات بالنسبة لمنتخب روسيا أسوأ ما حدث بالنسبة له في مشاركته المونديالية، بل إن بعض لاعبي المنتخب الأوروبي وصموا بـ"المثلية الجنسية"، وذلك عبر مقال كتبه رجل دين أورثوذوكسي في موقع "بيبول لاين" المسيحي.

وكتب الكسندر شومسكي رجل الدين: "ارتدى لاعبو روسيا الأحذية ذات الألوان الزاهية مثل الأخضر والأصفر والأزرق والوردي، وهذا بالتأكيد دعم للمثلية الحنسية التي يتكون شعارها من تلك الألوان". وتابع شومسكي: "لا أصدق أن لاعب كرة قدم يرتدي تلك الألوان، لم يتبق عليهم سوى ارتداء ملابس داخلية نسائية".

واعتبر الكسندر أن ارتداء اللاعبين تلك الألوان جزء من عملية ممنهجة ضد التعاليم الدينية التي تجرم المثلية، ويقول: "الأيدولوجية الليبرالية والعولمة تريدان معارضة المسيحية من خلال كرة القدم. أنا متأكد من ذلك".

وختم قائلاً: "أنا سعيد أن روسيا فشلت، وبنعمة من الله لم نشارك برجس المثلية هذا".

وحلت روسيا ثالثاً في مجموعتها الأخيرة، بعد تعادلها مع الجزائر وكوريا الجنوبية، والخسارة من بلجيكا.