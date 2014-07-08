البرازيل تقبض على مسؤول "مافيا" التذاكر بالمونديال

اعتقلت الشرطة البرازيلية أمس الاثنين مسؤولاً كبيراً بإحدى الشركات الشريكة للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في عملية بيع تذاكر بطولة كأس العالم الحالية بالبرازيل ضمن التحقيق المتعلق ببيع التذاكر بطرق غير قانونية.

وأوضحت الشرطة أنها اعتقلت راي ويلان /64 عاما/ مدير شركة "ماتش سيرفيسيز" بفندق "كوباكابانا بالاس هوتيل" على شاطئ كوباكابانا بمدينة ريو دي جانيرو والذي يقيم فيه مسؤولو الفيفا الرسميون، بما فيهم السويسري جوزيف بلاتر رئيس الفيفا، خلال فترة مونديال البرازيل.

وتحقق الشرطة في إعادة طرح تذاكر كأس العالم للبيع في السوق السوداء على نحو غير قانوني، وقد اعتقلت 11 شخصا في الأسبوع الماضي وصادرت 131 تذكرة لمباريات المونديال من بينهم 70 تذكرة على الأقل كانت مخصصة كدعوات من شركات.

وقد أعلنت الشرطة أنها اعتقلت البريطاني ويلان في جناح بفندق "كوباكابانا بالاس هوتيل" وصادرت 82 تذكرة لمباريات كأس العالم وجهاز كمبيوتر وهاتف محمول ووثائق.

ويأتي هذا الاعتقال كجزء من عملية "أوبيراسيون خوليس ريميت" والتي أسفرت عن اعتقالات الأسبوع الماضي لأشخاص يشتبه في تورطهم في مخطط غير قانوني لبيع تذاكر المونديال حول العالم.

وقالت الشرطة إنها تعتقد أن ويلان ساعد على وصول تذاكر كأس العالم إلى السوق السوداء وبيعها.

وأشارت إلى أنها ضبطت ويلان، من خلال التصنت على مكالماته الهاتفية، وهو يتفاوض مع الجزائري محمدو لامينا فوفانا مالك وكالة لبيع التذاكر والذي تم اعتقاله بالفعل في وقت سابق.

وكان الفيفا تعاقد مع شركة "ماتش سيرفيسيز" للتكفل بمسائل التذاكر والإقامة والمعلومات المتعلقة بالحدث خلال بطولة كأس العالم بالبرازيل، وهي شركة تابعة لشركة "ماتش هوسبيتاليتي" التي تقدم حزم عروض حصرية للضيافة.

وأعلن الفيفا أمس الأول الأحد أنه طالب شركة "ماتش هوسبيتاليتي" بتقديم تقرير عن مبيعات تذاكر كأس العالم لشركة "أتلانتا سبورتيف" التي يملكها فوفانا ووكالات أخرى تضمنتها تحقيقات الشرطة كذلك.

ويشتبه في قيام فوفانا وباقي المعتقلين ببيع تذاكر مباريات المونديال بأسعار متضخمة، وهو ما يعتقد أنهم سبق أن قاموا به من قبل في بطولات كأس عالم سابقة، حيث جمعوا ما يقدر بنحو مليوني ريال (910 الف دولار) في المباراة الواحدة بمونديال البرازيل.

يذكر أن بيع التذاكر بأعلى من أسعارها القانونية يعتبر مخالفة جنائية في البرازيل، كما أنه يخالف لوائح بيع التذاكر لدى الفيفا.

وكان الفيفا أرجع 141 تذكرة إلى وكالات بيع التذاكر بعد تسلمها من الشرطة التي كانت سلمتها للفيفا لمراجعتها. وأوضح تييري فيل مدير التسويق بالفيفا أن نحو نصف عدد هذه التذاكر باعتها شركة "ماتش هوسبيتاليتي" لهذه الوكالات.

وتشتبه الشرطة في أن فوفانا كان لديه إمكانية الوصول إلى مناطق محدودة بالفيفا وأن المكالمات الهاتفية المسجلة ربما تتسبب في توريط أحد مسؤولي الفيفا في هذه القضية. ولكن المتحدثة الرسمية باسم الفيفا ديليا فيشر أكدت أمس الاول أنه حتى ذلك اليوم "لم يتم استجواب أي مسؤول بالفيفا".

