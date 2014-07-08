شنايدر: روبن مهم.. إنه مثل ميسي

يرى ويسلي شنايدر، لاعب وسط منتخب هولندا، أن أهمية زميله أرين روبن الذي يتألق راهنا في مونديال البرازيل 2014 لكرة القدم، توازي أهمية ليونيل ميسي لمنتخب الأرجنتين.

وشهد المونديال الحالي تألق جناح بايرن ميونيخ الألماني بشكل كبير، خصوصا في مواجهة إسبانيا الافتتاحية (5-1) وكوستاريكا الأخيرة في ربع النهائي.

وقال شنايدر قبل مواجهة الأرجنتين، غدا الأربعاء، في نصف النهائي: "في هذه البطولة أكثر من أي وقت آخر، قيمة روبن بالنسبة لهولندا توازي قيمة ميسي للأرجنتين. يشغل دوما مدافعين أو ثلاثة، ويخلق المساحات لغيره. قام بذلك عدة مرات في مباراة كوستاريكا، وهذا ساعدنا كثيرا".

رأي النجم الدولي السابق جوني ريب (62 عاما) كان مشابها، بل اعتبر أن روبن هو أفضل لاعب في البطولة، فقال لصحيفة "ليكيب" الفرنسية: "الفريق يتحسن في كل مباراة، قوي ذهنيا، محظوظ ويملك روبن".

وأضاف: "الناس تتحدث عن ميسي و(الكولومبي) خاميس رودريغيز في كأس العالم، لكن بالنسبة لي فإن روبن هو الأفضل. كان جيدا في 2010 لكنه رائع الآن. لم أشاهده يلعب بهذه الطريقة، روبن هو ميسي هولندا".

وعن تواجد الجمهور الأرجنتيني بكثافة في نصف النهائي، قال ريب: "أفهم أن أربعين ألف أرجنتيني سيتواجدون في الملعب. أحب ذلك. ضد تشيلي والمكسيك كنا أقلية، فالعدائية تمنحنا القوة".