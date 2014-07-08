كرويف: ألمانيا ستفوز بكأس العالم

رشح الهولندي الطائر يوهان كرويف منتخب ألمانيا لإحراز لقب كأس العالم 2014 لكرة القدم، معتبرا أن لاعبي المدير الفني يواكيم لوف قدموا أفضل مستوى حتى الآن من بين المنتخبات الأربعة التي تأهلت إلى نصف النهائي.

وقال كرويف المعروف بتصريحاته المثيرة للجدل في عموده في صحيفة "دي تيليغراف" الهولندية: "باسم كرة القدم، آمل أن تفوز ألمانيا، هي المنتخب الوحيد الذي يقدم كرة جميلة. من المؤسف ألا يستغل منتخب مثل البرازيل أو الأرجنتين المواهب التي يمتلكها".

وكان لافتا أن كرويف لم يرشح منتخب بلاده الذي يواجه الأرجنتين في نصف النهائي بعد غد الأربعاء، فيما تلعب ألمانيا مع البرازيل غدا الثلاثاء في نصف النهائي الأول.

ورأى كرويف، حامل الكرة الذهبية ثلاث مرات لأفضل لاعب في أوروبا والذي خسر نهائي 1974 أمام ألمانيا 1-2، أن اللاعب الذي لفت نظره في النسخة الحالية هو الألماني "طوني كروس، أحب رؤيته يلعب. يقوم بكل شيء بطريقة جيدة وسيطرته على الكرة رائعة".

وكان كرويف وصف ركلات الترجيح لمنتخب بلاده مع كوستاريكا في ربع النهائي عندما غير المدرب لويس فان غال الحارس الأساسي يسبر سيليسن بتيم كرول الذي صد ركلتين وقاد هولندا إلى نصف النهائي: "شعرت عندما لم تحصل التغييرات الثلاثة في الدقائق الـ120 بأن هذا الأمر سيحصل، لأن كوستاريكا سددت خمس ركلات رائعة في الدور الثاني أمام اليونان. بعد ساعتين من الإرهاق يخضع اللاعبون لهذا النوع من الألعاب النفسية. جلست واستمتعت كثيرا".

وتابع: "كان أمرا جميلا، وأنا أحب هذه الألعاب. لا أتحدث هنا إذا كان سيليسن أو كرول أفضل، طالما أعتقد الفريق الآخر أن حارسا عالميا سيدخل إلى المباراة".