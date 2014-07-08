مانشستر سيتي يضم الحارس الأرجنتيني كابيرو

استكمل مانشستر سيتي عملية ضم الحارس الأرجنتيني ويلي كابيرو من نادي ملقة الإسباني، وفق ما أعلن سيتي على موقعه الإلكتروني اليوم الثلاثاء.

وقد وقع كابيرو (32 عاما)، عقداً يمتد على ثلاثة أعوام، من دون أن يكشف النادي قيمة الصفقة، وهو سيكون إلى جانب حارس مرمى منتخب إنجلترا جو هارت، وهو الحارس الأساسي لبطل الدوري.

وعبر الحارس الأرجنتيني عن فرحته للانضمام إلى الفريق الإنجليزي، "في تحد جديد وبطولة جديدة وضمن فريق جديد يضم حارسا عظيما مثل جو هارات"، مؤكدا في الوقت عينه سعيه إلى "المنافسة على موقع الحراسة الأول".

