مشاكل بالأمعاء تهدد مشاركة فان بيرسي أمام الأرجنتين

أكد لويس فان غال، مدرب المنتخب الهولندي لكرة القدم، أن مشاركة مهاجمه روبن فان بيرسي في المباراة أمام الأرجنتين، غدا الأربعاء، في ساو باولو ضمن الدور نصف النهائي لمونديال 2014 في البرازيل، غير مؤكدة بسبب معاناته من مشاكل في المعدة.

وقال فان غال عن فان بيرسي الذي تدرب بمفرده صباح اليوم الثلاثاء: "روبن فان بيرسي يعاني من مشكلة في الأمعاء، ولم أرغب في المخاطرة بمشاركته".

وفي معرض رده عن سؤال حول ما إذا كان فان بيرسي سيكون جاهزا للعب أساسياً في مباراة الغد، قال فان غال: "لا أعرف".

وأضاف "غدا (الأربعاء)، سأتخذ جميع القرارات وليس اليوم. أمامنا أكثر من 24 ساعة قبل خوض المباراة، وروبن فان بيرسي لاعب مهم بالنسبة لنا".

وختم: "في المبدأ، قائد فريقي يلعب دائما إلا إذا لم يكن في أحسن أحواله بنسبة 100%".