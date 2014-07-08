ميسي ينعى دي ستيفانو: كان قائداً ذا شخصية عظيمة

المصدر: برازيليا - د ب أ

أعرب ليونيل ميسي، قائد المنتخب الأرجنتيني، عن بالغ أسفه لوفاة نجم كرة القدم العالمية ألفريدو ديستفانو، الذي اعتبره "أسطورة كروية رائعة داخل الملعب وخارجه".

وكتب ميسي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "السيد ألفريدو ديستفانو دائما ما كان أسطورة وشخصية عظيمة داخل الملعب وخارجه، خالص العزاء لأسرته ومحبيه".

والتقى ميسي مع ديستفانو ومارادونا في إسبانيا عام 2009 عندما تسلم كأس ديستفانو كأفضل لاعب لذلك الموسم.

وقال ميسي آنذاك: "أنا فخور لأنني أقف بجوار مارادونا وديستفانو، وأشعر بسعادة بالغة، لأنهم هم من منحوني الجائزة".

ونشرت إحدى الصحف الإسبانية في ذلك العام صورة تجمع بين أفضل ثلاثة لاعبين في تاريخ الأرجنتين على مر التاريخ.

وتوفي ديستفانو الذي يعد من أفضل لاعبي كرة القدم في التاريخ، أمس الاثنين، في العاصمة الإسبانية مدريد عن عمر يناهز 88 عاما بعد إصابته بأزمة قلبية.