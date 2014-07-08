نيمار يكذب الأطباء ويقول: لن أعود.. صحتي أهم

نفى نيمار، والاتحاد البرازيلي، الأحاديث الإعلامية التي راجت مساء أمس حول استخدام الأطباء لـ"مسكنات الألم"، وعودة اللاعب إلى المباراة النهائية بحال تأهل منتخب بلاده.

وأصدر لاعب برشلونة والاتحاد البرازيلي بياناً صحافياً يؤكدون فيه عدم صحة تلك الأخبار، وأن اللاعب لن يغامر بصحته ومستقبله المهني لمجرد مباراة حتى وإن كانت نهائي كأس العالم.

وقال الاتحاد البرازيلي في ذات البيان: "التفاؤل بعودة نيمار أمر جيد، لكنه ليس منطقياً. نيمار سيعود لمنتخب البرازيل بحالة واحدة، وهي الحصول على فترة الشفاء الكاملة". وتابع : "التدابير التي اتخذناها حماية لمستقبله على صعيد شخصي، وعلى الصعيد الرياضي كذلك".

وكانت مجموعة أطباء، منهم طبيب نيمار السابق بنادي سانتوس، قد أكدوا لقنوات تلفزيونية عن إمكانية عودة المهاجم الماهر إلى البطولة باستخدام العلاجات البديلة والحقن المسكنة.