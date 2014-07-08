هولندا تتهم الفيفا بطرد لاعبيها من الفندق

اشتكى بيرت فان أوستفين رئيس الاتحاد الهولندي من اضطرار المنتخب الأول إلى ترك مقر إقامته بسبب مسؤولي الفيفا الذين حجزوا الغرف لكبار الزوار والشركات الراعية لكأس العالم.

وأضاف لوسائل إعلام محلية اليوم "أمر مؤسف أن يحدث ذلك. اعتاد اللاعبون على الفندق، ثم أصبحوا مطالبين بالرحيل قبل أهم مباراة في مشوارهم"، وأورد: "أعتقد أنه ليس من المناسب في كرة القدم أن يضطر اللاعبون إلى ترك أماكنهم".

وبدوره، نفى الاتحاد الدولي لكرة القدم طرد منتخب هولندا من الفندق، وقالت ديليا فيشر المتحدثة الرسمية باسم الفيفا للصحافيين "الموقف لا يتعلق بأننا طردنا المنتخب من الفندق. هذا يتوقف على قرار الفريق بتحديد الموعد الذي يختتم فيه معسكره".

وأضافت أن هولندا ستسافر إلى ساو باولو، اليوم الاثنين، قبل يوم واحد من الموعد المفترض، وذلك من أجل مواجهة الأرجنتين، يوم الأربعاء المقبل، في الدور قبل النهائي على أن يقيم الفريق في فندق تابع للفيفا إذا تأهل للنهائي.