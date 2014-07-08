"نصف النهائي" عقبة تاريخية في مسيرة ميسي

سيخوض ليونيل ميسي أمام هولندا بكأس العالم نصف النهائي الـ17 عبر مشواره الرياضي، الذي يسير نحو السنوات العشر، وتحديداً منذ دخوله كبديل بالمباراة الأولى ضد إسبانيول، في أكتوبر من العام 2004.

وخلال تلك المسيرة، ربح ميسي مباريات نصف نهائي أكثر مما خسر، بفارق مباراتين فقط، وذلك خلال تمثيله منتخب الأرجنتين الأول والأولمبي، وفريق برشلونة، حيث كانت مباراة خيتافي بكأس ملك إسبانيا 2006-2007، أولى مبارياته، وحينها سجل ميسي هدفاً وصف بـ"المارادوني" عندما تجاوز 6 لاعبين مع الحارس، ليتعملق القصير ويقود فريقه لنصر مظفر بنتيجة 5-2، لكن الفريق الكاتالوني سقط بمدريد برباعية نظيفة إياباً ليخرج من البطولة.

وسجل ميسي صيف 2007 هدفاً جميلاً بشباك المكسيك، في نصف نهائي كأس كوبا أميركا، لكن منتخب بلاده خسر بـ3 أهداف نظيفة من البرازيل.

وببطولة كأس الملك الإسباني 2007-2008، خسر برشلونة أمام فالنسيا بذات الدور 4-3، ولم يحرز ميسي أي هدف، وشاهد ليونيل فريقه يخسر بهدف بول سكولز، لاعب مانشستر يونايتد، في نصف نهائي كأس دوري أبطال أوروبا، وهي الهزيمة التي أطاحت برأس فرانك ريكارد من تدريب برشلونة.

وفي نصف نهائي أولمبياد بكين 2008، ساهم ميسي بفوز بلاده على البرازيل بثلاثية نظيفة، وصعد أبناء التانغو للميدالية بعد الفوز على نيجيريا بالمباراة اللاحقة.

وحقق ميسي الفوز الأول له بمباريات نصف النهائي مع برشلونة، عندما تجاوز فريقه نظيره ريال مايوركا بـ3-1 بمجموع المباراتين، ويخطف برشلونة اللقب من أمام أتليتك بيلباو برباعية.

ومرر ميسي في آخر لحظات المباراة كرة إلى زميله أندريس انييستا، ليسدد الأخير الكرة بمرمى بيتر تشيك، ويصعد برشلونة إلى المباراة النهائية من دوري أبطال أوروبا 2009، ويحصل على اللقب بعدها بعد تجاوز مانشستر يونايتد، وسجل ميسي من جديد بمرمى أتلانتى المكيسيكي ببطولة كأس أندية العالم بأبوظبي، لتنتهي المباراة بـ3-1 للكتلان، قبل تسجيله مجدداً بمرمى استوديانتس بالمباراة النهائية.

وبعد موسم مثالي، سقط برشلونة ومعه ميسي في إيطاليا أمام إنتر ميلان بثلاثة أهداف، ولم يفلح هدف جيرارد بيكيه في الإياب بتعدل الفارق الكبير بين الطرفين.

ونجح ليونيل ميسي بتجاوز جميع مباريات نصف النهائي التي خاضها مع برشلونة بموسم 2010-2011، فاز بالأولى على الميريا بنصف نهائي بطولة كأس الملك الإسباني، وتجاوز ريال مدريد بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا بهدفي ليونيل في ملعب سانتياغو برنابيو.

وفي موسم 2011-2012، تجاوز ميسي ورفاقه السد القطري برباعية، في نصف نهائي بطولة أندية العالم، وكذلك كان مصير فالنسيا الذي خرج على يد برشلونة بكأس ملك إسبانيا، لكن الفريق الكاتالوني سقط على أرضه أمام تشيلسي بدوري أبطال أوروبا، وحينها أضاع ميسي ركلة جزاء حاسمة.

وخسر ميسي مع فريقه مباراتي نصف النهائي التي خاضهما خلال موسم 2012-2013، حيث سقط أمام ريال مدريد بكأس الملك بنتيجة 4-1 بمجموع المباراتين، فيما كان السقوط المذل أمام بايرن ميونخ بنتيجة 7-0 بدوري أبطال أوروبا.

وفي الموسم الماضي، خاض ميسي نصف نهائي وحيد مع برشلونة، وفاز بنتيجة 3-1 على ريال سوسيداد، لكنه سقط أمام ريال مدريد بهدفي دي ماريا وغاريث بيل في المباراة النهائية لكأس الملك.