الفيفا يوقف الاتحاد النيجيري بسبب التدخل الحكومي

قال الاتحاد الدولي لكرة القدم في بيان إنه أوقف الاتحاد النيجيري اليوم الاربعاء بسبب التدخل الحكومي.



وأرسل الفيفا خطابا الى الاتحاد النيجيري لكرة القدم الاسبوع الماضي يبدي فيه قلقه بعد أن نفذت نيجيريا حكما قضائيا يمنع رئيس الاتحاد من إدارة شؤون كرة القدم.



وقال الفيفا "نتيجة لهذا القرار.. لا يمكن لأي فريق من نيجيريا الاشتراك في أي نشاط دولي رياضي."



وأضاف "خلال فترة الايقاف لن يستطيع الاتحاد النيجيري لكرة القدم الاشتراك في أي مسابقة اقليمية أو قارية أو دولية - ومن بينها مسابقات الأندية - أو في مباريات ودية."



وقال الفيفا إن الحكم القضائي فوض وزير الرياضة النيجيري من أجل تعيين مدير مسؤول لادارة شؤون الاتحاد النيجيري لكرة القدم حتى نظر القضية في المحكمة دون تحديد أي تاريخ للجلسة.





وأضاف الاتحاد الدولي أن السلطات بعد ذلك عينت شخصا قرر الدعوة لاجتماع غير عادي للجمعية العمومية في الخامس من يوليو.



وتابع الاتحاد الدولي "الجمعية العمومية غير العادية اجتمعت في انتهاك للائحة النظام الأساسي للاتحاد النيجيري لكرة القدم، وسيتم رفع الايقاف بمجرد سحب القضايا من المحكمة والسماح للجنة التنفيذية للاتحاد النيجيري لكرة القدم المنتخبة بطريقة صحيحة بالعودة للعمل دون أي تدخل في شؤونها."





وبلغت نيجيريا بطلة افريقيا دور الستة عشر في كأس العالم بالبرازيل قبل أن تخسر 2-صفر أمام فرنسا.





