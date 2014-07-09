المستشارة ميركل تسافر إلى البرازيل لحضور النهائي

تتوجه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الألماني يواخم جاوك إلى البرازيل يوم الأحد المقبل لحضور نهائي المونديال الذي تأهل له المنتخب الألماني أمس الثلاثاء عقب فوزه على نظيره البرازيلي بسبعة أهداف مقابل هدف واحد.

وأعلن المكتب الرئاسي اليوم الأربعاء في برلين أن ميركل ستسافر مع جاوك على متن طائرة واحدة ستقلع من ألمانيا يوم السبت المقبل وستعود إليها يوم الاثنين.

يذكر أن ميركل سافرت إلى البرازيل منتصف حزيران/يونيو الماضي لحضور أول مباراة لمنتخب بلادها في مونديال البرازيل والتي تغلب فيها على نظيره البرتغالي بأربعة أهداف مقابل لا شيء.

وكان حارس مرمى المنتخب الألماني مانول نوير اعتبر زيارة ميركل لمباراتهم الأولى وفوزهم على المنتخب البرتغالي فأل خير لمسار المنتخب في المونديال.

وبعد ذلك تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي صورة لميركل مع منتخب بلادها في غرفة الملابس آلاف المرات

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