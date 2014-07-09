براون يغيب عن صفوف سيلتيك 3 أشهر

أعلن نادي سيلتيك المنتمي للدوري الأسكتلندي الممتاز لكرة القدم اليوم الأربعاء أن لاعبه سكوت براون قائد أسكتلندا سيغيب لنحو ثلاثة أشهر بسبب معاناته من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية.



وقال روني ديليا مدير سيلتيك للصحفيين "هذا خبر غير جيد لسكوت بأنه سيغيب على الأقل لمدة شهرين وربما ثلاثة أشهر."



وأصيب سكوت البالغ عمره 29 عاما بتمزق عضلي خلال مباراة ودية لناديه أمام رابيد فيينا يوم الأحد الماضي.



وسيغيب سكوت بالتالي عن مواجهة سيلتيك في الدور التمهيدي لدوري أبطال أوروبا أمام ريكيافيك الايسلندي وعن بداية رحلة ناديه للدفاع عن لقب الدوري المحلي.



ولن يكون بوسع سكوت أيضا المشاركة مع أسكتلندا في التصفيات الأوروبية أمام ألمانيا في السابع من سبتمبر أيلول المقبل.

