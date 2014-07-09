كلوزه يكسر رقم رونالدو التهديفي بشباك السيليساو

حطم مهاجم المنتخب الألماني، ميروسلاف كلوزه، رقم البرازيلي رونالدو في عدد الأهداف المسجلة في نهائيات كأس العالم بعد تسجيله الهدف الثاني في مرمى البرازيل في الدور نصف النهائي من مونديال 2014، وذلك بعد أن لعب أساسيا للمرة الثانية في النسخة العشرين.

وسجل كلوزه الهدف الثاني في الدقيقة 23، رافعا رصيده إلى 16 هدفا مقابل 15 لرونالدو بطل العالم السابق.

وسجل كلوزه 5 أهداف في مونديال كوريا الجنوبية واليابان عام 2002، ومثلها في مونديال ألمانيا 2006 عندما توج هدافا له، قبل أن يوقع 4 أهداف في النسخة الماضية في جنوب إفريقيا 2010، وهدفين في النسخة الحالية بعد الأول أمام غانا (2-2) في الجولة الثانية من الدور الأول.

وكان رونالدو هز الشباك أربع مرات في مونديال 1998، و8 مرات في مونديال 2002، وتوج هدافا له، و3 أهداف في ألمانيا.

يذكر أن كلوزه هو أفضل هداف في تاريخ المنتخب الألماني برصيد 71 هدفا في 136 مباراة، متقدما على غيرد مولر الذي سجل 68 هدفا لكن في 62 مباراة فقط، كما أنه يحتل المركز الثاني من حيث أكثر اللاعبين مشاركة مع "ناسيونال مانشافت" خلف لوثار ماتيوس الذي خاض 150 مباراة من 1980 حتى 2000.