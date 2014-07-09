مقتل صحفي أرجنتيني صدمته حافلة برازيلية مسروقة

توفي الصحفي الأرجنتيني خورخي لوبيز يوم الأربعاء بمدينة ساو باولو البرازيلية، بعدما اصطدمت سيارة الأجرة التي كان يستقلها، بحافلة مسروقة كانت تهرب من رجال الشرطة، بحسب ما ذكره موقع صحيفة (أس) الإسبانية.

ويعمل لوبيز (38 عاماً) مراسلا لصحيفة (أس) في الأرجنتين ومبعوثا خاصا لتغطية المونديال لإذاعة (راديو لا ريد) وصحيفة (أوليه) الرياضية الأرجنتينية فيما يعتبر صديقا مقربا لقائد الأرجنتين ليونيل ميسي. وبحسب (أس) فإن سائق الأجرة لم يصب سوى بجروح في الكتف.

من جانبه، خرج ركاب الحافلة المسروقة الثلاثة بينهم مراهقان دون إصابات من الحادث واعتقلوا من قبل الشرطة العسكرية بحسب الصحيفة الرياضية.

