مولر عن فوز بلاده على البرازيل: هذا جنون.. ولا أصدقه

اعترف نجم المنتخب الالماني توماس مولر انه يشعر بالصدمة لانه لا يصدق بان منتخب بلاده اكتسح نظيره البرازيلي المضيف 7-1 اليوم الثلاثاء في بيلو هوريزونتي في الدور نصف النهائي من مونديال 2014.



"هذا ما لم يكن في الحسبان"، بهذه الجملة لخص مولر الانتصار التاريخي لبلاده التي كانت قريبة من معادلة الرقم القياسي لاكبر فوزه تحقيقه في النهائيات (8-صفر ضد السعودية في مونديال 2002)، مضيفا "بصراحة، لا ادري ما يجب قوله".



وواصل نجم بايرن ميونيخ الذي رفع رصيده الى 5 اهداف في النسخة الحالية و10 اهداف في مشاركتين في النهائيات، "لا يمكنني تصديق ما حصل. انه امر مجنون تماما. كل شيء حصل بشكل جيد اليوم".



وحث مولر زملاءه بان يضعوا هذه النتيجة التاريخية خلفهم من اجل التركيز على المباراة النهائية الاحد المقبل على ملعب "ماراكانا" في ريو دي جانيرو حيث سيتواجه الالمان مع الارجنتين او هولندا.



وقال "الان، يجب ان نخوض مباراة اخرى، يحب ان نقاتل من اجل ان نحصل على هذا الشيء (الكأس)" الذي تسعى المانيا لرفعها للمرة الرابعة في تاريخها.



يذكر ان المانيا التي كانت تخوض نصف النهائي للمرة الرابعة على التوالي وبلغت المباراة النهائية للمرة الثامنة في تاريخها، لم تصعد الى منصة التتويج منذ احرازها كأس اوروبا عام 1996.



