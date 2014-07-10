أرسنال يضم ألكسيس سانشيز من برشلونة

ذكر نادي أرسنال، رابع الدوري الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الخميس، أن مهاجم برشلونة الإسباني وقائد منتخب تشيلي في مونديال 2014 في البرازيل، ألكسيس سانشيز وافق على عقد طويل الأمد للانضمام إلى صفوفه دون الكشف عن المقابل.

وأمضى سانشيز (25 عاما) 3 مواسم مع النادي الكاتالوني، لعب خلالها 88 مباراة، وسجل 39 هدفا.

وصرح سانشيز "أنا سعيد جدا بالانضمام إلى أرسنال. لديه مدرب قدير (الفرنسي أرسين فينغر) ومجموعة رائعة من اللاعبين وجمهور كبير في إنجلترا والعالم، إضافة إلى ملعب عظيم في لندن".

وأضاف "أتطلع الآن للاجتماع مع زملائي الجدد واللعب مع أرسنال في الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا. سأبذل كل ما لدي من أجل أن أجعل جميع أنصار النادي سعداء".