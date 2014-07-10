روميرو يقود الأرجنتين إلى النهائي الأول منذ 24 عاماً

تغلبت الأرجنتين على هولندا بركلات الترجيح 4-2 لتبلغ نهائي كأس العالم لكرة القدم بعد أن فشلت ساعتان من اللعب السيء وهيمنة الخطط الدفاعية في تسجيل أي هدف خلال مباراة في الدور قبل النهائي للمرة الأولى في تاريخ البطولة اليوم الأربعاء.





وأنقذ الحارس الارجنتيني سيرجيو روميرو ركلتي ترجيح من رون فلار وفيسلي سنايدر بينما نفذ زملاؤه أربع ركلات ناجحة آخرها عن طريق ماكسي رودريحيز لتتفوق الأرجنتين 4-2.





ولم ترتق المباراة لمستوى التوقعات بينما عانت هولندا لبناء أي هجمات مؤثرة وأكملت 90 دقيقة دون أي تسديدة على المرمى رغم أن آرين روبن حاول في الدقيقة الأخيرة فأنقذ محاولته لاعب الوسط الأرجنتيني

خافيير ماسكيرانو.



ولم تكن الأرجنتين بأكثر خطورة وأتيحت لها فرص معدودة في مباراة تتناقض إجمالا مع الإثارة التي صاحبت الانتصار الساحق لألمانيا على البرازيل صاحبة الأرض 7-1 في مباراة قبل النهائي الأولى أمس الثلاثاء.





وفي المباراة النهائية باستاد ماراكانا في ريو دي جانيرو الأحد المقبل ستتكرر المواجهة على اللقب بين الأرجنتين والمانيا مثلما حدث في 1986 و1990 وستصبح أول مرة يلتقي فيها فريقان في النهائي ثلاث مرات.





وستلعب هولندا مع البرازيل في مباراة تحديد المركز الثالث في برازيليا يوم السبت.

