سابيلا: ألمانيا تملك أفضلية على الأرجنتين بالنهائي

اعتبر أليخاندرو سابيلا، مدرب منتخب الأرجنتين، أن منتخب ألمانيا سيدخل مباراة النهائي يوم الأحد بشكل أفضل من منتخب بلاده، في إشارة إلى سهولة المباراة التي خاضتها الماكينات أمام البرازيل، مساء الثلاثاء الماضي.

وقال سابيلا: "لاحظت بنهاية الشوط الإضافي الثاني أن لاعبي كانوا أشبه بمن خرج من حرب، تعرضوا للجروح والضرب والتعب نتيجة المعركة الصعبة التي خاضوها أمام الهولنديين". وتابع: "الألمان دائماً عقبة صعبة أمام من يواجههم في جميع البطولات، واليوم سيدخلون المباراة النهائية براحة أكثر، لعبوا يوم الثلاثاء، وكانت المباراة التي خاضوها أكثر سهولة".

وتخوف سابيلا من هذا السيناريو، ويقول: "في كأس العالم 1998، لعبنا الأشواط الإضافية أمام إنجلترا، وفزنا بركلات الترجيح، لكن خسرنا في المباراة التالية أمام هولندا تحت أجواء مارسيليا الحارة".

وتابع: "لدي إعجاب كبير تجاه ألمانيا، ودائماً ما أظهرت قوتها البدنية والتكتيكية، وهذا يضاف إلى ما قلته من قبل عن راحتهم وإرهاقنا، لكن أنا متأكد أننا سنفعل كل ما بوسعنا للحصول على هذا اللقب".