فان غال يبدأ مشواره مع الشياطين بمنازلة فالنسيا

قال مانشستر يونايتد، المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الخميس، إن أول مباراة سيخوضها على أرضه تحت قيادة مدربه الهولندي الجديد لويس فان غال ستكون أمام فالنسيا وديا في ملعب أولد ترافورد في 12 أغسطس المقبل.

وسيبدأ فان غال، مدرب هولندا الحالي، مهمته مع يونايتد بعد أن يفرغ من مواجهة منتخب بلاده مع البرازيل على المركز الثالث في كأس العالم يوم السبت المقبل.

وقال رايان جيجز، المدرب المساعد ليونايتد، إنه على اتصال دائم بفان غال، وإنه يتعاون جيدا مع المدربين المساعدين الجديدين البرت ستويفنبرج ومارسيل بوت، ولذلك لم تتأثر استعدادات يونايتد للموسم الجديد بغياب فان غال.

وأبلغ جيجز موقع مانشستر يونايتد على الإنترنت "يعرف البرت ومارسيل الطريقة التي يعمل بها لويس الذي وضع الإطار العام للعمل، ونحن نسير على الخطة"، وتابع "سوف يصل إلينا في بداية أو منتصف الأسبوع المقبل".

واستطرد "بالطبع ليس هذا هو الوضع المثالي، حيث يحتاج أي فريق لكل لاعبيه وأعضاء الجهاز الفني للعمل سويا في فترة الإعداد قبل انطلاق الموسم، لكن في عام كأس العالم يمكن أن يحدث هذا الأمر، واستعداداتنا تسير بشكل جيد جدا حتى الأن".

وأضاف "في غضون أسبوع سنكون سويا، وبعدها سنقضي أسبوعين ونصف الأسبوع في الولايات المتحدة، وستكون فرصة لفان غال للتعرف إلى اللاعبين هناك. هناك متسع من الوقت قبل انطلاق الموسم".

وستكون أول مباراة ليونايتد تحت قيادة فان غال أمام لوس انجليس غالاكسي في باسادينا في كاليفورنيا في 23 يوليو في بداية جولة مانشستر التي تسبق الموسم.

وخرجت هولندا من الدور قبل النهائي لكأس العالم في البرازيل، أمس الاربعاء، بعد هزيمتها بركلات الترجيح أمام الأرجنتين.