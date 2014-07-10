مانزوكيتش ينضم إلى أتليتيكو مدريد رسمياً

قال نادي أتليتيكو مدريد، بطل دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، اليوم الخميس، إنه ارتبط رسميا بالمهاجم الكرواتي الدولي ماريو مانزوكيتش، ووقع معه عقدا لمدة أربعة أعوام بعد انتقاله إلى صفوفه قادما من بايرن ميونيخ بطل ألمانيا.

وتحرك أتليتيكو مدريد سريعا في سوق الانتقالات بهدف التعاقد مع مانزوكيتش (28 عاما) بعد انتقال مهاجمه الإسباني دييغو كوستا إلى تشيلسي الإنجليزي مؤخرا.

وأصبح مانزوكيتش زائدا عن الحاجة في بايرن ميونيخ بعد انضمام البولندي روبرت ليفاندوفسكي من بروسيا دورتموند إلى النادي البافاري.

وقال خوسيه لويس بيريز كامينيرو، مدير الرياضة في أتليتيكو مدريد عبر موقع ناديه على الإنترنت "انضمام ماريو مانزوكيتش إلى فريقنا هي أخبار طيبة، لأنه يتمتع بالصفات التي كنا نبحث عنها لتغطية هذا المركز".

وأضاف كامينيرو "إنه لاعب ناجح اعتاد على الفوز بالألقاب، وسيقدم إسهاما كبيرا لفريقنا".

وأمضى مانزوكيتش موسمين في صفوف بايرن ميونيخ، أحرز خلالهما 33 هدفا في 54 مباراة في الدوري المحلي، كما أحرز الهدف الأول لفريقه في شباك بروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا في 2013 قبل فوز بايرن 2-1.

وعلى المستوى الدولي، أحرز مانزوكيتش 15 هدفا للمنتخب الكرواتي خلال 52 مباراة، وشارك في كأس العالم الحالية في البرازيل، حيث ودع فريقه البطولة من دور المجموعات.

وفاز أتليتيكو مدريد بلقب دوري إسبانيا لأول مرة منذ 18 عاما، وتأهل للمباراة النهائية في دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي.