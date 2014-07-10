مانشستر سيتي يبقي نصري بصفوفه حتى 2019

ذكر نادي مانشستر سيتي، بطل الدوري الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الخميس، أن لاعب الوسط الفرنسي، سمير نصري، وقع على عقد جديد لمدة 5 سنوات.

وسيبقى نصري (27 عاما) مع مانشستر سيتي حتى 2019 بعد أن وجد نفسه مجددا في الموسم الماضي تحت إشراف المدرب التشيلي مانويل بيليغريني وسجل 11 هدفا.

وقال نصري الذي لم يكن ضمن المنتخب الفرنسي في مونديال 2014 في البرازيل، "أنا سعيد جدا بتوقيع العقد الجديد وبضمان مستقبلي مع مانشستر سيتي".

وكان نصري انضم إلى مانشستر سيتي، قادما من مواطنه آرسنال عام 2011، ولعب مع فريقه الحالي 129 مباراة سجل خلالها 22 هدفا 11 منها في الموسم الماضي، وأحرز معه اللقب مرتين في 3 سنوات، وكأس إنجلترا مرة واحدة.

وأضاف "هذا بالضبط ما أردته عند انضمامي إلى هذا النادي، وأنا سعيد جدا بأني توصلت إلى اتفاق معه، حيث بات بإمكاننا مواصلة حصد الألقاب".

وتابع "عمري 27 عاما، ومن وجهة نظر العديد من المدربين أن عمر لاعب الوسط المفضل لديهم هو بين 27 و30 عاما، وعليه آمل أن أستطيع أن أعطي أفضل سنواتي لمانشستر سيتي".

وختم قائلا "وافقت على العقد، لأني أشعر بأنني في بيتي، وأتطلع حاليا إلى الموسم الجديد من أجل الدفاع عن اللقب مع الفريق".