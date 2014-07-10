مونديال 2026.. "مخطط كندي"

المصدر: ريو دي جانيرو - د ب أ

أكد فيكتور مونتاجلياني، رئيس الاتحاد الكندي لكرة القدم، اليوم الخميس، في ريو دي جانيرو، أن بلاده تخطط للتقدم بطلب استضافة كأس العالم 2026.

وقال مونتاجلياني "مع استضافة كأس العالم للسيدات العام المقبل، تخطط كندا لاستضافة كل بطولات الفيفا".

وأشار رئيس اتحاد الكرة في كندا إلى أنه من الطبيعي أن تتقدم كندا بطلب استضافة أكبر بطولة كروية في العالم.

وأوضح أن الفيفا من غير المتوقع أن تعلن عن الدولة المضيفة لمونديال 2026 قبل عام 2019.

وسيتم قبول طلبات استضافة من جميع القارات باستثناء أوروبا وآسيا، بما أن روسيا ستستضيف مونديال 2018، فيما تستضيف قطر مونديال 2022.

وتخطط أميركا والمكسيك أيضا إلى التقدم بطلب استضافة مونديال 2026.