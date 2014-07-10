ميسي: فخور بفريقي.. تبقى خطوة صغيرة فقط

أعرب نجم الأرجنتين ليونيل ميسي عن فخره بمنتخب بلاده عقب تأهله إلى المباراة النهائية للنسخة العشرين من كأس العالم لكرة القدم المقامة حاليا في البرازيل، وذلك بالفوز على هولندا بركلات الترجيح 4-2 أمس الأربعاء في ساو باولو.

وقال ميسي في حسابه على موقع إنستغرام: "أنا فخور بهذا المنتخب. إنهم (اللاعبون) جميعا ظواهر".

وأضاف "يا له من إنجاز. نحن في المباراة النهائية. هذا جنون. لنستغل ذلك. تبقى أمامنا خطوة صغيرة للفوز باللقب".

وواجه ميسي في نصف النهائي دفاعا هولنديا صلبا حد من تحركاته ومنعه من لمس الكرة داخل المنطقة ولو لمرة واحدة من أصل 68 لمسة، لكن الفضل يعود له بوصول بلاده إلى هذه المرحلة، كما كان صاحب الركلة الترجيحية الأولى لبلاده في نصف النهائي، ما أراح أعصاب زملائه.

ولم يتمكن ميسي بعد المباراة من الاحتفال مع زملائه في غرف الملابس، وذلك بسبب استدعائه للخضوع لفحص المنشطات.

وخاض ميسي مباراته الدولية الـ92 أمس الأربعاء وصعد إلى المركز السادس على لائحة أكثر اللاعبين مشاركة مع المنتخب على حساب الأسطورة دييغو أرماندو مارادونا، لكنه يحتاج إلى قيادة الالبيسيليستي إلى اللقب، الأحد المقبل، على ملعب ماراكانا، لينتزع المركز الأول في قلوب الأرجنتينيين والذي يحتله "ال بيبي دي اورو" حتى الآن، كونه قاد المنتخب إلى اللقب العالمي عام 1986 على حساب ألمانيا بالذات، قبل أن يخسر أمامها نهائي النسخة التالية في إيطاليا عام 1990.