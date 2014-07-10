نائب ماليزي يعتذر عن الإشادة بهتلر بعد فوز ألمانيا

اعتذر نائب ماليزي عن نشر تغريدة أشاد فيها بالزعيم النازي أدولف هتلر بعد فوز ألمانيا على البرازيل 7-1، نتيجة توبيخه من رئيس الوزراء لوصفه "غير المقبول".

وغرد بونغ مختار رادين (55 عاما) وهو نائب تابع لمنظمة الملايو الوطنية المتحدة التي يقودها رئيس الوزراء نجيب رزاق، مهنئا ألمانيا، الأربعاء، لفوزها في نصف نهائي مونديال البرازيل 2014: "أحسنتم... برافو... يحيا هتلر".

وأدان رزاق تعليق مختار ووصفه بـ"غير المقبول والخاطئ" في بيان أصدره مكتبه اليوم الخميس، وطلب منه سحبه: "لا يتحدث نيابة عن ماليزيا أو عن الماليزيين العاديين الذين يفهمون الماضي التراجيدي لأوروبا ويحترمون وحدتها الحديثة. هذا وقت احتفال بالنسبة لألمانيا".

ونشر مختار اعتذارا: "عندما سحقت ألمانيا البرازيل قلت شيئا عن غير قصد آذى شعور الألمان. أقدم خالص اعتذاري".

وكان سفير ألمانيا في ماليزيا احتج على تغريدة مختار: "في وقت نقدر الإعجاب بالمنتخب الألماني الوطني، نرفض بشدة الإشارة إلى النظام الفاشي لأدولف هتلر".

ورغم الانتقادات على تغريدته، بررها مختار، معتبرا أنها جاءت على سبيل النكتة.

وبونغ مختار الذي يهوى كرة القدم، هو شخصية سياسية مثيرة للجدل في ماليزيا، إذ يتعرض للإدانة دوما من جمعيات حقوق المرأة والناشطين في مجال حقوق الإنسان.