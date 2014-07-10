هولمز يعود إلى تدريبات ألمانيا قبل الأرجنتين

قال هانزي فليك، مساعد مدرب ألمانيا، إن المدافع ماتس هوملز سيعود إلى التدريبات مع زملائه، اليوم الخميس، بعد خضوعه لعلاج بسبب إصابة في الركبة وحصوله على يوم إضافي من الراحة قبل نهائي كأس العالم لكرة القدم يوم الأحد القادم أمام ألمانيا.

ويعاني هوملز من التهاب في الأوتار وطلب استبداله بين الشوطين في مباراة الدور قبل النهائي التي فازت فيها ألمانيا 7-1 على البرازيل الدولة المضيفة يوم الثلاثاء الماضي.

وقال فليك في مؤتمر صحافي بقاعدة المنتخب الألماني التدريبية "سيتمكن جميع اللاعبين من المشاركة في المران، سواء على دراجة التدريبات أو في أرض الملعب"، وأضاف "الأمر يعود إلى كل فرد لتحديد ما يريد أن يفعله في التدريبات".

وأشار فليك إلى أن الحصة التدريبية، اليوم الخميس، وهي الأولى للفريق منذ اكتساح البرازيل ستتركز على استعادة الحيوية.

وتخوض ألمانيا مباراة كل أربعة أيام منذ بداية كأس العالم، وستحصل على يوم خامس قبل مواجهة الأرجنتين في النهائي.

وقال فليك قبل المباراة السابعة لألمانيا في البطولة منذ يوم 16 يونيو الماضي "اليوم الإضافي من الراحة قبل المباراة مهم للغاية بالطبع". وأضاف "عندما يتحدث المرء مع اللاعبين يقول الجميع إنهم يقدرون حقا الحصول على هذا اليوم الإضافي من الراحة". وستحصل الأرجنتين على يوم أقل من ألمانيا بعدما تغلبت على هولندا بركلات الترجيح أمس الأربعاء.

وطلب هوملز استبداله بعد نهاية الشوط الأول الذي تقدمت فيه ألمانيا 5-صفر على البرازيل، وقال هوملز الذي أحرز هدفا في مرمى البرتغال "اتخذت القرار لأنه كان من الأفضل الخروج بنفسي من أرض الملعب بدلا من إلحاق الضرر بأي شيء".

وأضاف المدافع الذي قاد ألمانيا للفوز 1-صفر على فرنسا في دور الثمانية "يجب علينا معرفة حجم الإصابة حقا. إنها ليست بسيطة، لكن لحسن الحظ أعتقد أنه لا يوجد شيء يعرض مشاركتي يوم الأحد للخطر".