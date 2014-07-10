"أربطة" هوملز تخيف الألمان قبل النهائي

قال اوليفر بيرهوف مدير المنتخب الألماني اليوم الأربعاء إن المدافع ماتس هوملز يخضع حاليا للعلاج بعد تعرضه لإصابة في الركبة الا انه يفترض أن يكون جاهزا للمشاركة في المباراة النهائية لكأس العالم2014 لكرة القدم في البرازيل يوم الأحد المقبل.





وطلب هوملز الخروج بين شوطي مباراة الدور قبل النهائي التي فازت فيها ألمانيا 7-1 على البرازيل أمس الثلاثاء بسبب الإصابة التي تعرض لها أول مرة خلال المباراة الأولى للمنتخب في النهائيات والتي انتهت بفوزه 4-صفر على البرتغال في الشهر الماضي.





ونقل التلفزيون الألماني عن بيرهوف قوله "الكل على ما يرام فيما عدا ماتس هوملز فهو يتلقى مزيدا من الرعاية الطبية" وإن لاعبي الفريق حصلوا على راحة اليوم الأربعاء"، وأضاف بيرهوف قوله "انه إجراء احترازي. ونحن نفترض انه سيكون قادرا على اللعب في المباراة النهائية."





وشوهد هوملز بينما كان يسير على الشاطيء خارج مقر فريقه بينما كانت أثار الإصابة ظاهرة على طريقه سيره قليلا اليوم.





وقال ينس جريتنر المتحدث باسم المنتخب الألماني ان هوملز (25 عاما) يعاني من متاعب في أربطة الركبة وانه سيتم تقييم حالته بشكل يومي.



ويقول هولمز انه شعر بألم خلال الإحماء لمباراة الأمس وان الوضع زاد سوءاً في الشوط الأول ومن ثم قرر الخروج خوفا من تفاقم المتاعب قبل المباراة النهائية.





وأضاف ماتس قوله "أتمنى أن نتمكن من تجاوز أثار الإصابة بحلول الأحد لأنه سيكون من المؤسف الغياب عن المباراة النهائية."





وكان هوملز أحرز هدف الفوز 1-صفر في دور الثمانية أمام فرنسا.





وستلتقي ألمانيا في المباراة النهائية الأحد القادم مع الأرجنتين أو مع هولندا.

