الفيفا يغرم الأرجنتين أكثر من 300 ألف دولار

أعلنت لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أنها فرضت أمس (الخميس) غرامة قدرها 300 ألف فرنك سويسري (336 ألف دولار) على الاتحاد الأرجنتيني، لعدم حضور لاعبيه إلى القاعات الإعلامية بملاعب مونديال البرازيل 2014 إلى جانب المدير الفني، في أربع مباريات.

وبحسب لوائح مونديال البرازيل، يجب على المنتخبات عقد مؤتمر صحافي رسمي في الملعب عشية المباراة، بحضور المدرب وأحد اللاعبين، ولكن هذا لم يحدث على الإطلاق.

وفتحت اللجنة تحقيقاً انضباطياً، بعد أن ظهر المدير الفني أليخاندرو سابيلا وحيداً في المؤتمرات التي سبقت مواجهات نيجيريا في نهاية دور المجموعات، وسويسرا في دور الـ16، وبلجيكا في دور الـ8، وأخيراً هولندا في الدور قبل النهائي الأربعاء الماضي. وتأهلت الأرجنتين لنهائي البطولة، إذ تواجه ألمانيا، الأحد المقبل، بملعب ماراكانا.