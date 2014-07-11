المرض وعيد الميلاد يغيبان رئيسة الأرجنتين عن النهائي

اعتذرت كريستينا كيرشنر، رئيسة دولة الأرجنتين، عن حضور المباراة النهائية لمنتخب بلادها أمام ألمانيا في نهائي كأس العالم، وذلك بسبب المرض، فيما أكدت كيرشنر غيابها عن المباراة النهائية ضمن رسالة بعثتها يوم الخميس إلى ديلما روسيف رئيسة البرازيل.

وجاء في الرسالة أن كيرشنر ستجتمع غدا السبت مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي يزور بوينوس آيرس، وستحضر قمة القوى الناشئة الأسبوع المقبل في برازيليا، لكنها ستغيب الأحد عن المباراة النهائية في ريو، والتي كانت قد دعيت إليها من قبل روسيف.

وقالت كيرشنر في الرسالة إنها عانت لمدة أسبوع من التهاب البلعوم والحنجرة، مضيفة أنها ستضطر للسفر إلى جنوب الأرجنتين، الاثنين المقبل، لتكون إلى جانب حفيدها نيستور ايفان في أول عيد ميلاد له.

وتابعت في رسالتها إلى روسيف "باعتباري جدته، لا يمكنكم أن تتخيلوا كم أنا حريصة على تقاسم فرحة هذا الحدث مع عائلتي". ولم تظهر كيرشنر أمام العموم طيلة الأسبوع.

وترأس الأرجنتين والبرازيل امرأتان يساريتان هما روسيف وكيرشنر. في المقابل، أكدت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، حضورها المباراة النهائية إلى جانب رئيس البلاد يواكيم غاوك.