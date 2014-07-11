رئيس الاتحاد البرازيلي: سكولاري يقدم عملاً جيداً

قال رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم في مقابلة نشرت، اليوم الجمعة، إن لويز فيليبي سكولاري مدرب البرازيل يجب أن يبقى في وظيفته بعد العمل الجيد الذي قام به على مدار 19 شهرا تولى فيها المهمة على الرغم من الهزيمة النكراء التي تعرض لها الفريق بنتيجة 7-1 في الدور قبل النهائي لكأس العالم.

وقال ماركو بولو ديل نيرو لصحيفة استادو دي ساو باولو "بالنسبة لي فإنه سيبقى. ما حدث كان خطأ خططيا. كانت هذه هي المشكلة. لكننا نقع جميعا في أخطاء. يمكن أن يحدث هذا لأي شخص".

وأضاف "الشيء المهم أنه قام بعمل جيد. مسيرة الفريق واستعداداته كانت جيدة. الأساس لايزال موجودا".

وهذه المرة الأولى التي يتحدث ديل نيرو او جوزيه ماريا مارين الذي سيخلف ديل نيرو في رئاسة الاتحاد في أبريل المقبل عن تلك الهزيمة التاريخية.

ولم يكشف سكولاري الذي قاد البرازيل إلى خامس ألقابها في كأس العالم عام 2002 عن خططه على المدى الطويل. وسيقود سكولاري البرازيل في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث أمام هولندا غدا السبت.

وخسر مدرب تشيلسي والبرتغال السابق ثلاث مباريات في 28 مباراة منذ توليه المهمة في نوفمبر 2012.

ومع ذلك طالب الكثير من مشجعي البرازيل بالإطاحة بسكولاري عقب تعرض البرازيل لأقسى هزيمة في تاريخ مشاركاتها في كأس العالم أمام ألمانيا.